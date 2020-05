L'appello di Orietta, l'assessore telefona

CASALETTO VAPRIO (14 maggio 2020) - La Regione Lombardia sta lavorando affinché entro poche settimane anche i centri diurni per disabili (i Cdd), chiusi per l’emergenza Coronavirus, possano ripartire. È quanto ha riferito ieri pomeriggio, con una telefonata, l’assessore alle Politiche sociali Stefano Bolognini direttamente ad Orietta Premazzi di Casaletto Vaprio, madre di quattro figli di cui uno, il 23enne Gabriele, affetto da grave disabilità, è iscritto al Cdd di Fiesco gestito dalla cooperativa sociale Lo Scricciolo. Dalle colonne de La Provincia, Orietta aveva lanciato un appello alla Regione, affinché provvedesse quanto prima alla riapertura dei Cdd alleviando in tal modo una situazione che per tante famiglie diventa ogni giorno sempre più pesante. «La vicenda della signora Premazzi e di suo figlio — ha dichiarato Bolognini — mi è sembrata meritevole di particolare attenzione. Per questo ho voluto contattarla e rassicurarla sul fatto che gli enti gestori potranno avviare, entro poche settimane, le procedure per la ripartenza. Al momento, siamo al lavoro per stilare delle linee guida ed approfondire tutti quegli aspetti necessari per tutelare la salute degli ospiti dei centri e di chi sta loro vicino».

