Fontanili, scontro politico a Dovera

DOVERA (14 maggio 2020) - Scontro politico sulla tutela ambientale, in particolare sulla manutenzione e l’abbellimento dei fontanili, patrimonio naturalistico molto caro ai doveresi. La questione è stata al centro dell’ultimo consiglio comunale. Dal bilancio consuntivo (approvato nel corso della seduta, ndr). «si evince l’interesse pari a zero, dimostrato lo scorso anno dall’amministrazione verso la difesa e la salvaguardia dell’ambiente: acque, fontanili, piantumazioni — sottolinea Fabio Capussela, capogruppo della lista di opposizione Insieme per il nostro Comune — questo documento è stato dettato da decisioni prese in buona parte dalla amministrazione precedente, sempre capitanata dall’attuale sindaco e che pensa alla salvaguardia del nostro territorio, come un qualcosa di non prioritario».

Il primo cittadino Mirko Signoroni replica alle critiche: «Abbiamo fatto interventi di manutenzione ai corsi d’acqua pari a 200 mila euro. Forse per la minoranza questo non significa tutelare l’ambiente. Per il consolidamento delle sponde delle rogge e la messa in sicurezza degli alvei, abbiamo ottenuto contributi regionali».

