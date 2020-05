Nell’ex Misericordia il centro Alzheimer: il bando è aperto

CREMA (13 maggio 2020) - Solo rinviata e infatti c’è la nuova data: 30 settembre. È la scadenza per la presentazione del progetto targato Fondazione Benefattori Cremaschi di recupero dell’ex Misericordia, che si trasformerebbe così in un centro per l’Alzheimer, il primo in Lombardia. Progetto già elaborato da uno studio di architettura cittadino, pronto, e che — con ottime chance sostengono i rumors - parteciperà al bando della Fondazione Cariplo. Cinque i milioni di euro necessari per la trasformazione dell’immobile di via Kennedy, ubicato proprio di fronte alla Fbc. Il risultato finale sarà quasi una cittadella dell’anziano, che in qualche modo richiama le ambizioni soprattutto politiche di qualche anno fa. E potrebbe prendere forma in centro città e non, come si era ipotizzato in passato, in un’area attigua all’ospedale Maggiore. Fulcro, come si diceva e come già avevamo avuto modo di scrivere, è la Fondazione Benefattori cremaschi, che di fatto si «apre» alla città, dando così concretezza ai progetti elaborati dalla «vecchia» presidenza. Il merito va al nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Bianca Baruelli, vice con la gestione di Paolo Bertoluzzi.



