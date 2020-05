Dolore e lacrime al funerale di Franca

CREMA (12 maggio 2020) - Le mascherine non bastano: coprono la bocca e il naso, ma non nascondono le lacrime. Sono i funerali al tempo della pandemia: si condividono dolore e cordoglio, stando distanti e senza quasi riconoscersi. Ieri mattina, nella parrocchiale di San Bernardino, si è celebrato l’estremo saluto a Franca Dossena, morta sabato a 59 anni a causa del Coronavirus. Originaria del quartiere, ma residente a Offanengo, lavorava come impiegata nel Comune di Ripalta Guerina. Il marito Marco è riuscito a vincere la battaglia contro il Covid 19, a Franca non sono bastati 50 giorni di ospedale. Lui e la figlia Valentina ieri sedevano affranti nel primo banco vicino all’altare. Una famiglia distrutta dal maledetto virus: nelle scorse settimane se n’era andata Wilma, la mamma di Franca. Un paio di mesi fa i suoceri Giuseppe e Lina. Senza dimenticare la tragedia nella tragedia che ha colpito il Comune di Ripalta Guerina, ieri rappresentato dal sindaco Luca Guerini, intervenuto in veste ufficiale, indossando la fascia tricolore. Don Roncali ha ricordato la lunga serie di lutti che ha colpito la famiglia: «Avete affrontato sofferenze enormi in questi ultimi mesi, ma ciò che Franca vi ha donato è uno scrigno che adesso portate nel cuore. Questa mattina con tanto dolore prendiamo congedo da questa nostra sorella sapendo bene che lei ha fatto la sua parte con semplicità e mitezza. Il nostro compito è ora quello di affidarla nelle mani di Dio perché colga il tesoro delle buone opere che porta con sé».

