Festino alcolico, scempio al fontanile I Büss

VAILATE (12 maggio 2020) - Hanno organizzato un festino non autorizzato con cibo, bibite e birre, lasciando i rifiuti accanto alla bacheca informativa e sul prato e buttando in acqua una borsa della spesa. Scempio, nello scorso fine settimana, alla fontana dei Buchi («I Büss», com’è conosciuta da tutti in paese), situata aldilà della strada provinciale 2, poco dopo la rotonda per Agnadello, teatro di una festicciola organizzata da un gruppo di persone che sul posto ha abbandonato diversa immondizia.

A segnalare al Comune quanto avvenuto è stato un privato cittadino. «Un brutto gesto – spiegano dal municipio di via Giani - che fa ancora più male se si pensa quanto temiamo ai nostri fontanili, che consideriamo un vero e proprio patrimonio della nostra comunità».

