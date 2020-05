Coronavirus, Ripalta Guerina piange Franca: terza vittima in Comune

RIPALTA GUERINA (10 maggio 2020) - «Avete saputo, ancora ieri, cosa è successo? Una grave perdita. La nostra Franca, impiegata da anni nel nostro Comune, ci ha lasciato. Non la prima perdita a causa del Coronavirus, tra i collaboratori in municipio. Se il paese non ha avuto perdite, fortunatamente tra i cittadini, la realtà comunale invece è stata duramente colpita». Il sindaco Luca Guerini commenta così, non senza commozione, la scomparsa di Franca Dossena, 60 anni, uno dei pilastri della macchina comunale del paese. Originaria del quartiere di San Bernardino, ma residente col marito a Offanengo, era una componente storica dello staff che collabora con l’amministrazione. Come accennato dal sindaco, quella di Franca non è l’unica perdita che ha colpito il Comune in questi mesi di emergenza: ancor prima di Dossena, ad andarsene a causa del Coronavirus, Gianmario Fornari (ragionere) e Maurizio Avaldi, consulente tecnico.

