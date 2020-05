Coronavirus: Margherita, il Covid-19 e il video che dà coraggio

CREMA (11 maggio 2020) - Un video sul Covid-19. A produrlo è stata Margherita Magli, una studentessa speciale della classe quinta B dell'indirizzo Multimediale del liceo Munari. Dovendo progettare e produrre un video divulgativo e con funzione preventiva sul virus dilagante, l’alunna ha interpretato la consegna in modo molto personale, proponendo l’invito di chi come lei, affetta da sindrome di Down e quindi in una condizione di maggior fragilità rispetto al virus, si rivolge ai coetanei per ricordare loro che tutti dobbiamo collaborare al bene comune. Il materiale prodotto si divide in tre parti: 1) Si esce con la mascherina, possibilmente coi guanti e si deve tenere una giusta distanza; 2) Lavarsi le mani con accuratezza è importantissimo: 3) Restare a casa è noioso? Dedichiamoci alla cura di noi stessi, per esempio creando una maschera di bellezza casalinga. A guidare Margherita nel suo lavoro è stato il docente di discipline multimediali e audiovisive Samuele Digiuni.

