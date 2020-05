Ponte, l’affondo di Forza Italia: 'Dossi demenziali'

CREMA (11 maggio 2020) - Dossi rallentatori in plastica giudicati addirittura pericolosi per i danni che possono causare ai veicoli e per il rischio di guai fisici. Appena installati, è subito scontro sui due nuovi dissuasori voluti dal Comune su entrambi i versanti del ponte sul fiume Serio di via Cadorna. Fanno parte di quelle soluzioni adottate dalla giunta, ovviamente dopo aver ascoltato pareri tecnici, per preservare il manufatto, fragile e datato, dai carichi pesanti.

«Sono arrabbiato, in primis da residente del quartiere di San Bernardino – è lo sfogo affidato ai social di Simone Beretta consigliere di minoranza di Forza Italia – : hanno piazzato sia in entrata sia in uscita due dissuasori di velocità demenziali. Basta provarli. Sono ancora peggio se li superi ad una velocità quasi pari a zero. Bisogna stare attenti ad evitare un colpo di frusta o l’incrinarsi di qualche vertebra. E il rischio danni alle auto».

La replica dell’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi non si è fatta attendere: «Mi chiedo su cosa basi le sue affermazioni il consigliere Beretta. Sulle sue sensazioni o sui dati tecnici? Perché gli unici esistenti, ricavabili dalla relazione da noi commissionata allo studio specialistico, sono molto dettagliati e le indicazioni/prescrizioni altrettanto precise».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO