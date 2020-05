Mancata precedenza, due feriti

VAILATE (9 maggio 2020) - Una mancata precedenza è all’origine dell’incidente avvenuto attorno alle 19 lungo la SP2, all’altezza dello svincolo che immette in via Roma, strada che porta verso il centro del paese. Due le auto coinvolte, altrettanti i feriti, entrambi bergamaschi, trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Crema.

Una Renault Megane, guidata da un ventitreenne residente ad Arcene, proveniente da via Roma, si è immessa sulla provinciale senza accorgersi che da Crema stava sopraggiungendo, una Golf guidata da un trentenne residente a Morengo. Inevitabile l’impatto. Il conducente della Golf ha provato ad evitare la Renault senza riuscirci; l’auto ha sbandato, ha invaso la carreggiata opposta ed è finita in un terreno ribaltandosi. Immediata la chiamata dei soccorsi da parte di altri automobilisti di passaggio.

Sul posto sono giunte due ambulanze, una pattuglia della polizia stradale di Crema ed i vigili del fuoco di Treviglio. Questi ultimi hanno estratto dai veicoli i due conducenti, che viaggiavano soli. Entrambi sono stati caricati sulle ambulanze e trasportati all’ospedale di Crema, in codice verde il conducente della Golf, in codice giallo quello della Renault. Sul posto anche il personale della ditta MPM-Ripristino strade dopo incidenti, ed il carro attrezzi della ditta Beneggi di Trescore Cremasco per la rimozione delle due auto. La Polstrada si è occupata di eseguire i rilevamenti.

