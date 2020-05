Castelnuovo, «Qui terra di spaccio»

CREMA (10 maggio 2020) - Da progetto innovativo, per dare ai cremaschi un nuovo polmone verde, con palestra all’aperto, percorso vita e area gioco ecologica per bambini, a terra di nessuno dove piccoli spacciatori trovano terreno fertile. L’allarme lo lanciano alcuni abitanti di Castelnuovo e di via IV Novembre ovvero le aree residenziali che si affacciano sulla passerella ciclo pedonale Bettinelli, opera aperta ormai tre anni fa e che scavalca il fiume Serio, collegando il quartiere a est della città con il centro. Chi vive nelle vicinanze e dunque frequentemente passa in zona, si è accorto da tempo della presenza di persone sospette. «Giovanissimi – racconta un residente – che nascondono pacchetti di sigarette nelle colonnine grige delle linee telefoniche posizionate nelle vie della zona. Poco dopo passa chi deve ritirare il contenuto».

Per comunicare con i clienti basta un messaggio whatsApp o sms. Per non parlare poi di quando lo spaccio avviene alla luce del sole, magari su una delle tante panchine della zona. Gli acquirenti sono cremaschi di tutte le età. Comprano soprattutto hascish e marijuana, ma anche droghe più pesanti. Altra conseguenza di questo degrado, l’atteggiamento sprezzante di alcuni ragazzi, spesso riuniti in piccole gang. Il Comune: «Segnaliamo alle forze dell’ordine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO