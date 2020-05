Covid: autobus, negati i rimborsi. Una vera beffa per le famiglie

CREMA (9 maggio 2020) - Restano nel limbo, in attesa di capire se le centinaia di euro spese per l’abbonamento del pullman dei propri figli saranno loro in qualche modo rimborsate o andranno perse per sempre. Sono i genitori di circa 6.000 ragazzi, in stragrande maggioranza cremaschi, ma anche residenti nel Lodigiano, nel Milanese nella Bassa Bergamasca e nel Cremonese, che frequentano le superiori in città.

Il mese scorso avevano già alzato la voce chiedendo il prolungamento degli abbonamenti annuali sottoscritti lo scorso settembre: cifre importanti. Un esempio: uno studente di Spino paga 490 euro per l’annuale che scade l’agosto successivo. I genitori tornano a chiedere che la validità di questi tagliandi venga garantita sino a fine anno, per recuperare i tre mesi e mezzo persi per lo stop alle lezioni dovuto al Coronavirus.

In Autoguidovie, però, principale società di trasporto pubblico del Cremasco, hanno le mani legate.

