Ospedale Maggiore, il pronto soccorso raddoppia

CREMA (9 maggio 2020) - Scatterà venerdì prossimo il cantiere per l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. Un intervento da 200 mila euro, con gli operai al lavoro sino al prossimo autunno. Obiettivo principale dell’Azienda socio sanitaria territoriale è garantire spazi più adeguati di lavoro allo staff di medico, infermieristico e ausiliario guidato dal primario Giovanni Viganò. Da tempo il padiglione di primo intervento di Largo Dossena ha dimensioni insufficienti per accogliere la mole di pazienti che si rivolgono quotidianamente alla struttura. Gli ultimi dati, diffusi dall’Asst prima dell’emergenza Covid 19, avevano confermato che nel 2019 c’erano stati in media 182 accessi giornalieri. A gennaio si era registrato il picco: una giornata in cui, nell’arco delle 24 ore, 241 persone si erano presentate al triage (l’accettazione). La stragrande maggioranza dei pazienti presentato problemi di irrisoria gravità (definiti come codici bianchi) o comunque molto lievi (i cosiddetti codici verdi). Potrebbero tranquillamente attendere il giorno del ricevimento ambulatoriale del medico curante, ma preferiscono invece rivolgersi al personale ospedaliero. Si tratta del 75-80% delle persone che entrano al pronto soccorso.

