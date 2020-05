Coronavirus, Monte Cremasco: via ai test rapidi a 30 euro

MONTE CREMASCO (8 maggio 2020) - Il primo paese del Cremasco dove i residenti che lo vorranno potranno effettuare un test rapido per capire se hanno o meno contratto il Coronavirus e accertare di conseguenza la presenza di anticorpi. Costo dell’esame 30 euro, con possibilità sin d’ora di prenotare, chiamando i numeri 391-1362946 e 0373-554073 negli orari dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16. «Come promesso un mese fa sono riuscito a trovare un accordo con un laboratorio di Crema, quello della cooperativa l’Abbraccio in grado dieffettuare un esame peril Covid-19. Abbiamo tirato il più possibile sul prezzo, di meno non si poteva proprio ottenere» spiega il sindaco Giuseppe Lupo Stanghellini. Il via ai test dovrebbe essere lunedì 25 o al più tardi entro fine mese. Si svolgeranno in Comune. Possono aderire tutti i muccesi sopra i 16 anni. «Siamo i primi nel territorio a garantire ai residenti questa possibilità, il tutto senza l’aiuto di altre istituzioni». I test vengono effettuati utilizzando un kit certificato dal ministero della Salute e fabbricato in Italia.

