Coronavirus, Crema: salvi col plasma iperimmune, sperimentazione di successo

CREMA (7 maggio 2020) - La sperimentazione, che consiste nella cura dei pazienti Covid 19 con il plasma iperimmune ricco di anticorpi di chi è guarito, è cominciata da una settimana al Maggiore di Crema: «Abbiamo già ottimi riscontri su due pazienti che stanno recuperando rapidamente da una condizione di gravità», ha spiegato il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale Germano Pellegata. Al momento i donatori sono una decina, altri se ne aggiungeranno presto. «La procedura è complessa — ha aggiunto il direttore sanitario dell’Asst Roberto Sfogliarini —: si deve prima verificare se il tasso anticorpale del potenziale donatore è elevato. In caso contrario non si effettua nemmeno il prelievo di sangue. Poi viene estratto il plasma, verificando sempre che ci siano la compatibilità con il paziente che deve riceverlo e tutte le altre condizioni di sicurezza. Per stabilire quando sia opportuno sottoporre il malato al trattamento ci basiamo su un protocollo rigoroso, approvato dal Centro nazionale sangue del ministero della Salute. Presto aggiungeremo altri prelievi di plasma, prima però dovremo testare i donatori in modo da selezionarli. Questa sperimentazione è destinata a proseguire sino alla fine del mese».

