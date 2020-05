Castello, vandalismi e furti: illuminazione ko

PANDINO (7 maggio 2020) - Un furto a cui si somma l’atto vandalico. Nella notte tra lunedì e martedì sono stati danneggiati i fari che illuminano la facciata del castello visconteo, sede comunale, e due di questi sono stati rubati. «L’impianto a questo punto è seriamente compromesso e dovremo valutare, in tempi rapidi, come ripristinarlo», ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Francesco Vanazzi. In corso le indagini dopo la denuncia del furto ai carabinieri, già effettuata. Al vaglio ci sono le registrazioni delle videocamere di sorveglianza.

