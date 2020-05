Ztl, varchi accesi, ma niente multe

CREMA (7 maggio 2020) - Telecamere accese e puntate sugli ingressi al cuore del centro storico, vale a dire la zona a traffico limitato della città. Ma per le contravvenzioni, basate sulle immagini riprese dalle 11 apparecchiature, installate a sentinella delle vie della Crema antica, ci sarà ancora da attendere. Almeno fino a lunedì 18 maggio. Ben inteso - sottolinea l’assessore comunale alla Viabilità Fabio Bergamaschi - il divieto di accesso per i non autorizzati resta. Ma più semplicemente, per rimediare un verbale, si dovrà essere sorpresi da una delle pattuglie impegnate a vigilare sulla città. Insomma, nessuna moratoria per l’ingresso di auto, moto e furgoni alla Ztl, ma — puntualizza il delegato di giunta — «le ragioni, che ci hanno portato a non attivare il sistema, permangono». E il riferimento è ovviamente all’emergenza sanitaria e alla restrizioni sulla mobilità già in vigore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO