Parchi di Crema, quattro riaperti

CREMA (6 maggio 2020) - Pochissimi visitatori nei quattro parchi cittadini riaperti ieri dal Comune, dopo il lungo sto per il lockdown. Si tratta del Campo di Marte, in di Via Desti, nell’area verde degli Alpini in via Braguti e al Bonaldi. «Sono presidiati – ha spiegato il sindaco Stefania Bonaldi – dai volontari del gruppo alpini, dell'ordine di Malta dell’Esercito e del gruppo di Protezione civile ‘Lo sparviere’. Li ringrazio per il loro impegno nel verificare il rispetto delle regole».

Le aree in questione sono tutte recintate e con accessi possibili solo transitando da uno dei cancelli. In questo modo risulta più agevole il controllo. L’orario di apertura è stato fissato dalle 10 alle 19. Si possono effettuare solo passeggiate, da soli o al massimo in due persone (in questo caso mantenendo la distanza). Ammessi genitori con figli. Obbligo per tutti di indossare la mascherina (esclusi gli under 6).

