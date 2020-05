Crema, Terapia intensiva ritorna ai posti pre Covid

CREMA (6 maggio 2020) - Mentre l’epidemia batte in ritirata, dopo due mesi d’assedio alla provincia di Cremona, l’ospedale di Crema si appresta al graduale ritorno alla normalità. Una scelta, quella adottata dai vertici dell’Azienda sociosanitaria, che trova conforto non solo nei dati che fotografano l’andamento dei ricoveri dovuti al virus, ma soprattutto nella marcata riduzione della pressione sul reparto di Terapia intensiva. Vale a dire la prima linea, in cui la battaglia per strappare alla morte i casi più gravi è stata combattuta senza sosta, settimana dopo settimana, nella fase critica del contagio. A partire da ieri, i letti in Rianimazione sono tornati ad essere otto, il numero che era previsto prima che l’emergenza Covid travolgesse il territorio, trasformandolo nel più martoriato dal morbo, in rapporto al numero di abitanti. Ma c’è di più: uno dei posti disponibili è vuoto. E dei sette degenti che necessitano di essere monitorati costantemente, considerata la compromissione del loro quadro clinico, solo quattro si trovano lì a causa del Coronavirus. A confermarlo è il direttore sanitario del Maggiore, Roberto Sfogliarini. «Diminuiscono le presenze dei casi di maggiore gravità, anche per il trasferimento nella Pneumologia subintensiva». Nel clou dell’epidemia in terra cremasca, la capienza della Terapia intensiva era stata aumentata, sino a poter ospitare 18 pazienti. E il padiglione è rimasto costantemente al completo per settimane.

