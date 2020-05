Accoltellato in casa dopo il litigio

CREMA (4 maggio 2020) - Accoltellato al braccio sinistro da un connazionale, al culmine di una furiosa lite in casa. È accaduto nel pomeriggio di oggi in via Brescia, nel quartiere di San Bernardino. Protagonisti, due nordafricani, che condividono la stessa abitazione. Il fendente sarebbe stato sferrato con una grossa lama da cucina, ma su cosa abbia originato lo scatto d’ira, per il momento, è mistero fitto. Il 27enne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Maggiore. E nel frattempo, la polizia ha identificato chi impugnava il coltello. Delle indagini si sta occupando il personale della squadra anticrimine del commissariato.

