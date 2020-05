Crema, Bonaldi apre la Fase 2 con una corsa lungo il Serio

CREMA (5 maggio 2020) - Una corsa quasi liberatoria, dopo 72 giorni di riposo forzato per colpa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria: un’uscita di primo mattino lungo il fiume Serio, approfittando della bella giornata e soprattutto dell’inizio della Fase due, che consente di allenarsi, purché lo si faccia in solitaria. Protagonista il sindaco Stefania Bonaldi, da sempre appassionata podista.

«A giudicare dai battiti di prima mattina sono proprio fuori allenamento» ha scherzato il primo cittadino. Pienamente scusata, visto il lunghissimo periodo di stop. Mascherina d’ordinanza prima e dopo lo sforzo fisico, mentre durante non è obbligatoria. Come il sindaco, centinaia di cremaschi hanno approfittato del primo giorno in cui è stato possibile fare esercizio fisico in solitaria all’aperto. Chi per correre, chi per i primi chilometri in bicicletta dopo mesi, chi per una semplice passeggiata.

«Voglio però essere molto chiara — ha sottolineato il sindaco —: il venir meno di alcune restrizioni del lockdown degli ultimi due mesi non significa che è cominciato il ‘liberi tutti’. Ci sono graduali allentamenti e ben vengano, ma dobbiamo stare tutti molto accorti».

