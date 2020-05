L’amicizia ai tempi del Covid

SONCINO (5 maggio 2020) - Se per tutti il virus è un muro, l’ultimo grande step da superare per tornare alla serenità e a poter abbracciare i propri cari, c’è chi nel piccolo ha trovato il modo di aggirare l’ostacolo. Ingegno che nasce dalla forza dell’amicizia: è questa la formula che ha permesso a Martina Locatelli e Lucia Ottolini , ventenni, di creare un ponte che supera tutte le avversità e le paure e, con un semplice gesto, dona speranza e coraggio a tanti. Le due amiche di vecchia data affrontano così la quarantena, tra un’arrampicata e miriadi di sorrisi. Il loro appello: «Stiamo vicini ma nel rispetto delle norme di sicurezza». «Martina e io ci siamo conosciute nel 2010, ai tempi della quinta elementare, e da allora siamo rimaste sempre amiche. Nessuno si ricorda come e perché sia iniziata la nostra amicizia, una cosa certa però è che la vicinanza è da sempre stata un elemento significativo – racconta Lucia –. I nostri giardini infatti sono separati solamente dal muretto, come lo chiamiamo, vale a dire un muro di cemento alto circa un metro e mezzo e spesso 20 centimetri. Da piccole lo usavamo per ottimizzare i tempi di spostamento da una casa all’altra, negli anni è rimasto un punto di ritrovo per le nostre chiacchierate». Sedute su una scala, tra birre e tranci di pizza, condividono la quarantena senza rinunciare al divertimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO