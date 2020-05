Evasione, recuperati 90 mila euro di imposte comunali

PALAZZO PIGNANO (5 maggio 2020) - Con le buone, più che con le cattive. L’anno scorso, il Comune ha recuperato quasi 90 mila euro di tasse locali non pagate. Telefonate, incontri con i cittadini, lettere di sollecito: niente azioni legali, se non per un caso, che, a quanto spiega il sindaco Rosolino Bertoni, è in realtà un residente che ogni anno si ostina a contestare le cartelle esattoriali. «Ci siamo affidati a un’impresa specializzata e i risultati sono arrivati – chiarisce Bertoni –: le entrate da tributi comunali sono passate da un milione e 839 mila euro del 2018 a un milione e 928 mila euro dell’anno scorso. In numeri assoluti la cifra non è imponente, ma per una realtà come la nostra si tratta di un incremento importante». Trattandosi di tributi comunali, questi accertamenti riguardano l’imposta unica (Iuc), l’Imu, la tassa sui rifiuti, il tributo sui servizi indivisibili (Tasi), l’addizionale Irpef e l’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni.

