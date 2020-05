San Bernardino: facciata e sagrato della parrocchiale invasi dai volatili

CREMA (4 maggio 2020) - Sono causa di seri problemi igienici e il loro guano deturpa il sagrato della parrocchiale. E’ lotta aperta ai piccioni a San Bernardino. Il problema si concentra soprattutto nel piazzale della chiesa del quartiere. Don Lorenzo Roncali sta valutando il dà farsi. Probabile sia necessario un deciso intervento di allontanamento di questi volatili, tramite il posizionamento di reti, di spuntoni metallici sui davanzali e cavi elettrificati a bassissimo voltaggio, ma in grado di dare fastidio ai volatili e dunque di evitare che stazionino sulla facciata della parrocchiale. «Sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione del tetto della chiesa – spiega il sacerdote –: la presenza di impalcature e operai ha spaventato i piccioni che normalmente stazionavano sul tetto. Invece di andarsene hanno solo cambiato zona, spostandosi sulla facciata. Sono decine: ogni giorno deve intervenire un nostro volontario per ripulire il sagrato dal guano. Nelle prossime settimane interverremo con la sanificazione e per posizionare le reti».

