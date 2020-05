Manutenzioni, la svolta: pronto il nuovo appalto

PANDINO (4 maggio 2020) - La svolta della manutenzione comunale. Già iniziata questa primavera con nuove forme di intervento su aiuole e piste ciclabili, ad esempio senza utilizzare il glifosfato, ma eliminando le erbacce con metodi più naturali, proseguirà il prossimo autunno, quando verrà assegnato il maxi appalto da 736 mila euro finanziato dall’ente di via Castello e valido per quasi due anni e mezzo. Il contratto in essere con l’azienda Global service è scaduto a fine aprile. La gara, però, prevede che il nuovo incarico prenda il via dal primo novembre. Una proroga dell’attuale servizio garantirà comunque gli interventi durante l’estate e la prima parte dell’autunno: è stata decisa dalla giunta guidata dal sindaco Piergiacomo Boanventi, per evitare cambiamenti in un periodo non certo semplice come l’attuale, caratterizzato dall’emergenza Covid 19. La società che si aggiudicherà il servizio dovrà garantire il lavoro di manutenzione su 72 chilometri di strade comunali. Ci sono poi tutte le aree verdi dove intervenire periodicamente con sfalci, potature e altre opere.

