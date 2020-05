Della Frera: 'Impianti, i fondi a rischio'

CREMA (4 maggio 2020) - «L’emergenza sanitaria ha richiesto lo stanziamento di parecchie risorse. Questo fatto del tutto imprevisto, ci costringerà a rivedere quando era stato messo a bilancio per il settore sport e a ricalibrare il discorso economico. Io spero che si possa fare quanto era previsto, ma ad oggi non c’è alcuna certezza. Dovremo riprendere in mano tutto e valutare». Walter Della Frera, consigliere comunale con delega allo Sport, fa il punto della situazione dopo la Fase 1 dell’epidemia e rimette in fila le priorità dello sport, che rischia di subire dei tagli. «Nel bilancio di quest’anno – spiega – gli interventi più sostanziosi a carico del Comune sono l’illuminazione del campo da rugby e i nuovi spogliatoi con tribuna della pista di atletica. In aggiunta, ci sarà il potenziamento dell’impianto luci dello stadio Voltini». E sull’illuminazione al Voltini, Della Frera fa un aggiornamento. «Aspettiamo di poter avere in mano il progetto e i relativi costi. Nel frattempo, però, considerato che è probabile che l’intervento, qualora fosse fatto, non venga ultimato in tempo per l’inizio della nuova stagione, la Pergolettese dovrebbe pensare a uno stadio alternativo, che la ospiti almeno per il primo periodo».

