I parchi tornano a splendere, sfalcio e manutenzione dei giochi

CREMA (3 maggio 2020) - I parchi pubblici tornano all’antico splendore, pronti a riaprire ai cremaschi: una decisione in merito da parte del sindaco Stefania Bonaldi è attesa a inizio settimana. Ad essersi rifatti il look sono in particolare le principali aree verdi della città. Da Campo di Marte, ai giardini di Porta Serio, sino al Bonaldi. Ma anche quelle minori, sono state progressivamente interessate da interventi di manutenzione (in qualche giardino pubblico di quartiere c’è ancora del lavoro da fare). Impegnati gli operai delle imprese incaricate dal Comune. Uno spiegamento di forze non di poco conto, che si è concentrato a partire dalla penultima settimana di aprile, dopo che per un mese e mezzo ogni lavoro era stato bloccato dai decreti governativi anti-contagio da Coronavirus. «Su quando riaprire i principali parchi cittadini e soprattutto come organizzare la sorveglianza per il rispetto delle norma sul distanziamento sociale, decideremo a breve» ha fatto sapere ieri il sindaco Stefania Bonaldi. Attenzione anche alle zone periferiche: stanziati 100 mila euro per interventi su aiuole e banchine stradali.

