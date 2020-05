Coronavirus, «Alla Benefattori Cremaschi è stato fatto tutto il possibile»

CREMA (3 maggio 2020) - Il fuoco di sbarramento del Pd contro gli attacchi portati da diversi politici locali (da Rifondazione a Forza Italia, sino alle liste civiche di Comuni del territorio) ai vertici della Fondazione Benefattori Cremaschi. Il tema è sempre quello delle morti degli ultimi due mesi, dovute al Coronavirus nella residenza sanitaria assistenziale per anziani Camillo Lucchi di via Zurla, ma anche, almeno stando ai numeri forniti da chi ha accusato il cda guidato dal presidente Bianca Baruelli, tra i pazienti dell’istituto di cure intermedie Kennedy. La mozione presentata nei giorni scorsi dai consiglieri comunali di Pianengo, Torlino e Vaiano parlava di un totale di 100 decessi, di cui 78 alla Lucchi. «Ripercorrendo la cronologia degli avvenimenti — scrive Antonio Geraci, per conto del gruppo di coordinamento del Pd di Crema — ci si accorge come il cda abbia preso, in totale solitudine, cioè senza una chiara e precisa direttiva da parte di Ats Valpadana e assumendosi in prima persona il rischio della propria scelta, la decisione drammatica e definitiva di chiudere gli accessi dall’esterno a tutti i familiari, i volontari e i visitatori; unica eccezione un solo familiare per volta per ogni ricoverato all’Hospice . Erano passati soli tre giorni dalla scoperta del malato numero uno di Codogno». Geraci invita a «non trasformare le vittime in carnefici. Vittime certo, perché, quando nessuno aveva ancora la consapevolezza di quello che sarebbe accaduto nei giorni successivi, i vertici ella Fondazione avevano già capito la gravità e l’eccezionalità della situazione che si sarebbe profilata da quel momento in poi, attrezzandosi al meglio e potendo contare unicamente sul capitale professionale, organizzativo, umano presente nelle due strutture cittadine».

