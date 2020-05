Coronavirus, a Crema via libera al take away

CREMA (2 maggio 2020) - Da lunedì e fino al 17 maggio, il Comune dà il via libera al take away per i servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, che già da tempo possono fare consegna a domicilio. "Purché si rispettino le norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e, nel caso di asporto, vengano rispettate le distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi" precisano dagli uffici di piazza Duomo.

"Va ribadito - prosegue la nota - che in base al provvedimento governativo sopra citato, il consumo sul posto di tali prodotti è temporaneamente vietato e i clienti non possono in alcun modo consumare i prodotti venduti nei locali dell'esercizio, ne' in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata, né nelle immediate vicinanze dello stesso. Non sarà pertanto consentito posizionare sedie o tavolini per la consumazione fuori dai locali. Pur non essendoci indicazioni normative sulle modalità di confezionamento dei prodotti venduti per l'asporto, al fine di favorire il rispetto della misura governativa che prevede che il cliente non possa sostare davanti al locale, appare quantomeno opportuno consegnare i prodotti in vaschette e/o contenitori per l'asporto e/o sacchetti chiusi".

