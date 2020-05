Primo Maggio a Crema, il sindaco ringrazia i 52 sanitari cubani

CREMA (1 maggio 2020) - Niente celebrazioni ufficiali per il Primo Maggio in città, ma c'è stato tempo per gli auguri di buona festa dei lavoratori ai 52 operatori sanitari cubani presenti a Crema da 40 giorni per lavorare nell'ospedale da campo. Il sindaco Stefania Bonaldi ha portato loro il grazie dei cremaschi. Con lei i rappresentanti dell'associazione Italia Cuba, che sta fondando una sede anche a Crema.

