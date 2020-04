Si è spento l'ex triathleta Piero Bernasconi

CREMA (30 aprile 2020) - "Chi ti ha conosciuto ti ricorda come una persona forte, un guerriero, un combattente, un vero Ironman. Per me, eri il mio papà invincibile. Ma eri anche una persona dal cuore grande, non lo mostravi a tutti perché ti sei sempre contraddistinto per la tua discrezione". Questo il saluto della figlia Monica a Piero Bernasconi, 65enne ex triathleta (era stato anche campione italiano di categoria negli anni 90 e aveva concluso un Ironman) morto ieri dopo due anni di lotta contro il tumore. Ingegnere, aveva lavorato come insegnante in diverse scuole cremasche e lodigiane. Lascia la moglie Carina e i figli Monica e Andrea. In carriera aveva gareggiato nel Triathlon per le società Gta Crema e Stradivari Cremona. I funerali si terranno lunedì mattina in forma strettamente privata (le normative sul Coronavirus prevedono un massimo di 15 familiari) nella chiesa di San Bartolomeo.

