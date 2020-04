Coronavirus, Crema: la tragedia è nei numeri, 125 vittime e 492 contagiati

CREMA (29 aprile 2020) - Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, il Comune, tramite il sindaco Stefania Bonaldi, ha fornito dati ufficiali dei morti per Coronavirus tra chi vive in città: sono 125 (il dato è aggiornato a martedì sera). I contagiati dal 21 febbraio a oggi sono stati 492. «Numeri, che numeri non sono» ha sottolineato il primo cittadino, proprio a significare le tragedie che stanno dietro ad ogni singolo caso di persona deceduta, e le sofferenze di coloro che sono stati a lungo ricoverati in ospedale, hanno magari trascorso settimane in coma indotto in terapia intensiva oppure sono rimasti a casa, in quarantene anche più lunghe dei fatidici 14 giorni, in preda all’ansia e alla paura.

