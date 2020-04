Coronavirus, Crema: l’aiuto alla ripartenza è il plateatico gratuito

CREMA (30 aprile 2020) - Plateatico gratuito ed esteso anche a quegli esercizi pubblici che fino ad ora non ne avevano mai fatto richiesta o non avevano lo spazio adeguato. È una delle possibilità messe sul piatto per aiutare la ripartenza dei bar ora in discussione. E che, stando a quanto afferma l’assessore al Bilancio del Comune Cinzia Fontana, potrebbe trovare applicazione. Il confronto interno alla giunta è appena iniziato e a breve verranno coinvolte anche le associazioni di categoria. Tempo utile per prendere una decisione c’è, se — come pare — la riapertura verrà concessa a partire dal primo giugno.

