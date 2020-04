Coronavirus, «Troppi cento morti. Vogliamo la verità»

CREMA (29 aprile 2020) - Tre mozioni presentate in altrettanti consigli comunali di paesi del Cremasco, per chiedere ai rispettivi sindaci di «sollecitare il direttore generale della Fondazione Benefattori Cremaschi Giampaolo Foina a presentare un report scritto che spieghi nel dettaglio cosa è avvenuto in questi due mesi nella residenza sanitaria assistenziale Camillo Lucchi di via Zurla, dove ci risultano morti 78 anziani su 200».

L’iniziativa porta la firma di Palmiro Angelo Bibiani, consigliere del gruppo di minoranza di Vaiano Cremasco ‘Ambiente-Solidarietà’, di Andrea Ladina, Oscar Stefanini, Donka Dimova, consiglieri della lista di minoranza ‘Nuova vita per Torlino Vimercati’, e di Andrea Serena esponente di punta cremasco di Rifondazione comunista e consigliere di maggioranza a Pianengo. «Non è escluso che presto a questa iniziativa aggiungano consiglieri di altri Comuni: la Benefattori è un patrimonio del territorio non solo della città di Crema dove ha sede. Se aggiungiamo i decessi nell’altra sede di via Kennedy, i numeri che ci sono stati forniti parlano di cento morti. Per questo chiediamo certezze» sottolinea Ladina.

La mozione chiede ai sindaci di rivolgersi a Foina anche per «sapere se gli ospiti risultati contagiati dal Covid 19 siano stati isolati dagli ospiti sani ed abbiano ricevuto tutte le terapie previste per fronteggiare questa pandemia».

Il testo si basa «sul diritto all’informazione della cittadinanza su quanto è avvenuto nelle rsa del Cremasco, in merito all’ottemperanza dei protocolli di legge al fine della tutela della salute degli ospiti e del personale nel corso dell’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus».

