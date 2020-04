Coronavirus, cento visiere protettive all’ospedale di Crema

BAGNOLO CREMASCO (28 aprile 2020) - Cento visiere protettive all’ospedale Maggiore di Crema, per il personale sanitario impegnato nella lotta al Covid-19. La donazione ad opera dell’azienda Bettinelli Fratelli Spa, di Bagnolo Cremasco, che le ha realizzate con la stampante 3D Hp. La consegna delle visiere prodotte per l’occasione dall’azienda è avvenuta nei giorni scorsi, dopo una serie di test per verificarne l’efficienza e la sicurezza. A riceverle dai referenti della Bettinelli, la dottoressa Maurizia Ficarelli, direttore amministrativo dell’Asst di Crema.

