Schianto moto-camioncino sulla Melotta, muore 32enne

PIANENGO (27 aprile 2020) - Incidente mortale alle 17 sulla provinciale Melotta. Sulla strada all'altezza della rotatoria che porta in paese e al ponte sul fiume Serio, è morto un motociclista 32enne di Casale Cremasco. Ferito lievemente l'autista di un camioncino coinvolto nello schianto. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia stradale intervenuta per i rilievi.

Sul posto automedica e ambulanza, mentre l'elisoccorso decollato in un primo momento è stato poi richiamato e dunque non è mai arrivato a Pianengo. Il motociclista era in sella a una Ducati diretto verso il paese. Pare che anche il furgone viaggiasse nella medesima direzione. La Melotta è stata chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incidente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia stradale di Crema.

