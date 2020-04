Coronavirus: primo giorno di riapertura, code a Crema alla piattaforma ecologica

CREMA (27 aprile 2020) - Code da un paio d'ore in via Colombo, in concomitanza con il primo giorno di riapertura della piattaforma ecologica, dopo il lungo stop dovuto al provvedimento preso dal Comune per evitare assembramenti. Almeno 30 auto cariche di materiale da conferire in coda sin da prima dell'apertura - contingentati gli ingressi, massimo cinque utenti in contemporanea -: inevitabili dunque le lunghe attese. La piazzola rimarrà aperta tutti i giorni tranne i festivi, secondo il consueto orario in vigore già prima dell'emergenza Covid 19.

