Coronavirus, Crema: al via la seconda distribuzione delle mascherine

CREMA (27 aprile 2020) - Al via in questi minuti la seconda distribuzione delle mascherine chirurgiche (28 mila) in città da parte del Comune. Primo quartiere i Sabbioni. Gli operatori di protezione civile, del corpo ausiliario dell’esercito Croce di Malta e gli agenti della polizia locale procedono a inserire le buste nelle cassette della posta, con due mascherine ciascuna. "Chiediamo ai residenti di non uscire di casa e di prelevare i dispositivi immediatamente dopo il nostro passaggio, seguendo sempre le regole del distanziamento sociale e per i condomini non uscire tutti insieme".

