Coronavirus, Crema: numeri da incubo all'ospedale, in due mesi sono morti in 222

CREMA (26 aprile 2020) - Dopo il primo decesso avvenuto negli ultimi giorni di febbraio, in ospedale sono morte altre 221 persone per il Coronavirus. Sono i numeri aggiornati alla settimana che si è appena conclusa, forniti dal direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale Germano Pellegata. Nei giorni del picco della pandemia, eravamo nelle settimane centrali di marzo, una fase drammatica che si era protratta sino alla fine del mese scorso, gli accessi di pazienti con sospetto Covid, erano in media di 70 persone al giorno, con punte intorno alle 100 unità. «In due mesi sono stati 4.571 i pazienti visitati in pronto soccorso – ha spiegato il manager – di cui 2673 avevano i sintomi del Covid 19. Ne abbiamo trattenuti 1.282». La curva dei ricoveri ha continuato a salire sino all’ultima settimana di marzo.

Già nei primi giorni della pandemia, a rendere tutto ancor più complicato erano stati i contagi tra il personale ospedaliero, del pronto soccorso e non solo. Durante l’ultimo mese e mezzo la quasi totalità di medici, infermieri e ausiliari sono stati sottoposti a tamponi. Uno screening di massa, che ha sfiorato i mille test. In 190 sono risultati positivi. Una quindicina sono ancora in quarantena, gli altri sono guariti. Al momento non si sono registrati decessi. Con il mese di aprile la situazione è andata lentamente normalizzandosi. Ogni giorno qualche posto letto che si libera, a fronte di meno ricoveri: attualmente sono ancora in cura 120 pazienti per Covid 19.

