Casale, Grassi: 'La Liberazione è un appuntamento con la speranza'

CASALE VIDOLASCO (25 aprile 2020) - Cerimonia per il 25 aprile anche a Casale Vidolasco. Il sindaco Antonio Grassi ha deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti e ha ricordato come quest'anno, il giorno della Liberazione sia anche un vero e proprio appuntamento con la speranza, in tempi di pianto e tristezza.