Rivolta d'Adda, 87 rivoltani leggono la costituzione per omaggiare la Liberazione

RIVOLTA D'ADDA (25 aprile 2020) - Una piazza virtuale per celebrare la ricorrenza del XXV Aprile. È ciò che ha pensato di creare il Comune per commemorare oggi il 75° anniversario della Liberazione. Ottantasette rivoltani, a turno, hanno letto ciascuno un articolo della Costituzione della Repubblica Italiana, simbolicamente uniti dalla multimedialità in un video lungo quasi 45 minuti che mostra le immagini del paese ripreso dalla telecamera di un drone. “Abbiamo pensato ad una lettura corale della Costituzione –spiega il vicesindaco Elisabetta Nava- invitando i rivoltani a leggerne ciascuno un articolo. Hanno aderito esponenti di associazioni di volontariato, alunni ed insegnanti delle scuole locali e semplici cittadini. Vogliamo, in questo modo, dare una testimonianza di forza e di unità in un periodo di drammatica emergenza qual è questo e al tempo stesso, dare anche un segnale di voglia di ripartire da parte di una comunità che per farlo si stringe attorno al documento più importante, il simbolo della nostra democrazia”. L’iniziativa, che si è aperta con la lettura da parte del sindaco Fabio Calvi dell’articolo 1 della Costituzione, è visibile sul canale You Tube, sulla pagina Facebook e sul sito internet del Comune di Rivolta d’Adda e sulla pagina Instagram del Festival di Sant’Alberto, patrono del paese.

