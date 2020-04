Coronavirus, «I colleghi confermano. Crollate le polmoniti»

CREMA (25 aprile 2020) - Nei giorni scorsi, aveva espresso una considerazione, che in molti hanno colto come una luce nel tunnel dell’epidemia: «Il virus sta perdendo forza...». E per verificare quanto riscontrato analizzando le Tac polmonari, Maurizio Borghetti, radiologo di lungo corso dell’ospedale Maggiore di Crema, ha contattato colleghi da un capo all’altro del Paese, con particolare attenzione, ovviamente, alle province lombarde con il più alto tasso di contagi. «E ho trovato conferme», assicura il medico 61enne. Il tutto, partendo da un dato empirico: «Nel periodo più difficile, quello di marzo, siamo arrivati sino a cento Tomografie che attestavano le polmoniti interstiziali, vale a dire la patologia indotta dal Coronavirus di cui abbiamo paura. Ossia, il vero motivo per il quale stiamo a casa. Ma se il Covid non riesce a sviluppare la malattia, garantiscono primari istituti di ricerca, è chiaro che dispone di una carica virale inferiore e quindi fatica a diffondere il contagio. Insomma, se non è in grado di riprodursi… muore».

«Attualmente — analizza lo specialista di origini romagnole, già assessore comunale ai Servizi sociali — non andiamo oltre i quattro, massimo cinque esiti positivi di Tac al giorno». E il suo mini sondaggio, condotto innanzitutto online, appoggiandosi a un gruppo che conta camici bianchi di tutta Italia, ha raccolto conferme a ripetizione. «Nessuno dei colleghi ha smentito — spiega — e le risposte sono giunte anche dalle città più popolose e colpite, come Bergamo, Milano e Brescia». Il confronto tra medici, comunque, non si è limitato alla Rete, «ma è stato abbinato ad alcuni contattati telefonici, considerato che, chiaramente, mi interessavano soprattutto le realtà con il maggior numero di positivi. Ormai — aggiunge — ritengo che si possa parlare di un dato di fatto». «Fino ad ora — entra nel dettaglio — è stata data importanza soprattutto ai tamponi, mentre si è guardato meno alla diagnostica», quindi alle tomografie assiali computerizzate. «Ma nel Coronavirus — puntualizza — la constatazione vera della malattia riguarda la polmonite. Ed è l’esame strumentale che ne accerta la presenza o meno, ma pure l’estensione, con una affidabilità vicina al 100%».

