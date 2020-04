Celebrazione a Crema del 75° anniversario della Liberazione

CREMA (25 aprile 2020) - Per colpa del Covid-19 niente è più come prima, nemmeno il 25 Aprile. E' forzatamente una cerimonia in tono minore, riservata a pochissimi partecipanti, quella che si è tenuta in città per il 75° anniversario della Liberazione. Ha presenziato il sindaco Stefania Bonaldi. Rispetto ai programmi iniziali che prevedevano solo l’intervento del sindaco e di due agenti della polizia locale, il Comune ha aggiunto dei partecipanti. Presenti Paolo Balzari, presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Crema, Graziella Della Giovanna, che guida il comitato cittadino per la difesa e la promozione dei principi della Costituzione e Antonio Savino, maggiore dei carabinieri in pensione, al comando sino ad alcuni anni fa della Compagnia di Crema, in rappresentanza dell’associazione Nastro azzurro e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma della città.