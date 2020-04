Fondazione, battaglia legale tra il Cda e Tisacchi

PANDINO (25 aprile 2020) - Una diffida lunga cinque pagine, firmata dall’avvocato milanese Giovanni Cicciò per conto di Massimo Papetti, presidente della Fondazione Ospedale dei poveri, la casa di riposo di via Vignola. Destinatario Giovanni Tisacchi che da anni contesta, soprattutto via social, ma anche con esposti in prefettura – come nell’ultimo caso, quello relativo ai decessi in casa di riposo per sospetto Coronavirus -, l’operato del consiglio d’amministrazione della struttura. Anche in qualità di legale del cda della fondazione e dopo quattro pagine di premesse, Cicciò «nell’interesse del proprio assistito diffida Tisacchi alla pronta rimozione dei messaggi inviati via Facebook (è amministratore della pagina Pandinesi per Pandino per la riscossa civica, Ndc), nonché all’immediata cessazione di ogni azione diffamatoria o calunniosa che, veicolando accuse infondate e giuridicamente inesistenti, possa gettare discredito, anche attraverso il dibattito fomentato via social volto a manipolare il consenso della cittadinanza sulla fondazione Ospedale dei poveri onlus e sui suoi amministratori». Se questi post continueranno, il legale preannuncia una querela per calunnia.

