Politica in lutto, addio a Luciano Capetti

CREMA (24 aprile 2020) - Si è spento stanotte Luciano Capetti, per oltre 40 anni protagonista della politica locale, ex sindacalista, membro di spicco della Democrazia cristiana e poi passato nelle fila dei partiti eredi della tradizione cattolico moderata, in particolare dell' Udc: aveva 74 anni. Sposato con Graziella Aschedamini e padre di tre figli (Matteo, Chiara e Nicola), Capetti è morto stanotte nella sua abitazione di via Alberelle a Santa Maria. Tra gli ultimi incarichi politico amministrativi che aveva ricoperto, quello di assessore ai Servizi sociali della giunta di centro destra di Bruno Bruttomesso (2007-2012) e di presidente di Comunità sociale cremasca sino al 2014. Un lavoro come gestore del settore granturismo della Sisal di Lodi (società di pullman) e una lunga militanza nella Cisl, prima nel sindacato di categoria, poi con ruoli sempre più importanti non solo a livello cremasco, ma anche provinciale. Negli ultimi anni seguiva i pensionati. Da non dimenticare la sua doppia passione calcistica: l'Inter e il Crema. Unanime il cordoglio in città, da parte degli amici e dei compagni di tante battaglie politiche e sindacali, ma anche di chi stava negli opposti schieramenti. Capetti viene ricordato come un amante della convivialità, un cattolico convinto, un uomo sanguigno, energico e interessato agli aspetti sociali, con particolare attenzione per il mondo della disabilità. L'aggravarsi improvviso delle sue condizioni di salute, con un primo ricovero in ospedale al Maggiore e il successivo rientro a casa, ha portato nella notte al decesso per arresto cardiaco. Capetti da tempo lottava contro un tumore. Il funerale, per le note limitazioni dovute all'emergenza Covid-19, non potrà essere celebrato. Stamane alle 10,30 la vedova e i tre figli gli daranno l'ultimo saluto nella cerimonia di sepoltura al cimitero del quartiere di Santa Maria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO