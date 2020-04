Coronavirus, Vaiano: 20 enne beccato dai carabinieri con la droga

VAIANO CREMASCO (22 aprile 2020) - Nonostante già lo scorso 15 aprile avesse ricevuto una sanzione amministrativa in quanto non ottemperante ai divieti imposti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre si trovava senza giustificato motivo a Crema, un 20 enne di origini albanesi residente a Vaiano Cremasco, disoccupato, con precedenti di polizia, è stato controllato, nel pomeriggio di ieri, a Vaiano Cremasco dai militari della Stazione di Bagnolo Cremasco, i quali sanzionavano nuovamente il giovane in quanto anche in questa occasione circolava senza comprovate esigenze nonostante i divieti imposti ed essendo recidivo gli veniva comminata una sanzione amministrativa da 560 euro. Inoltre lo stesso veniva perquisito dai militari che trovavano occultati all’interno del suo zainetto ben 111 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. I Carabinieri al termine degli accertamenti, deferivano in stato di libertà il 20 enne alla Procura della Repubblica di Cremona per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio.

