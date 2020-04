Spino d’Adda, scoperto e denunciato l’autore di furto in abitazione

SPINO D'ADDA (21 aprile 2020) - I carabinieri , a conclusione di attività d'indagine, sono risaliti all'identità del ladro che nei giorni scorsi ha commesso un furto in abitazione ai danni di un anziano. Denunciato dai militari della Stazione di Pandino in stato di libertà un 26 enne di Spino d'Adda, celibe, disoccupato, pregiudicato. Il giovane, abitando nello stesso stabile dell’anziano derubato, con un pretesto si iera introdotto nell'appartamento del pensionato, e approfittando della sua distrazione, si impossessava della somma di 200 euro in contanti contenuta nel portafogli. L’anziano, dopo essersi reso conto dell’ammanco del denaro, procedeva a denunciare il fatto ai Carabinieri che concentravano le attività d’indagine sul vicino, per i suoi precedenti penali. I militari raggiungevano il giovane nella sua abitazione e sin dalla prima contestazione lo stesso ammetteva la propria responsabilità.

