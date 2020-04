In arrivo un’estate di cantieri

CREMA (21 aprile 2020) - Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, la primavera 2020 avrebbe dovuto odorare di asfalto appena posato. Ma il Coronavirus e l’inevitabile necessità di limitare le attività hanno fatto slittare i cantieri all’estate. Molti, ma non tutti. A confermarlo è lo stesso assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi. Alcuni degli interventi, giocoforza, non vedranno infatti la luce nell’immediato e non per ragioni di calendario, ma piuttosto economiche. L’investimento originariamente previsto si aggirava, complessivamente, attorno al milione di euro.

Priorità alla pavimentazione in autobloccanti del posteggio di via Pandino e ai principali accessi alla città. Altri degli interventi preventivati rischiano di perdere il loro turno, l’assessore: «Necessari aggiustamenti di bilancio per l’emergenza sanitaria, non tutti gli interventi possibili».

