Bimbo chiuso in bagno liberato dai pompieri

CREMA (19 aprile 2020) - La chiamata al numero di emergenza 112 è arrivata ieri da una mamma di Crema. Il figlio di soli due anni era in bagno e chissà come era riuscito a chiudersi dentro. La donna non riusciva ad aprire la porta. Nel frattempo il piccolo era anche entrato nella vasca. O almeno così sembrava alla madre che dalla stanza a fianco sentiva l’acqua scorrere. Aveva più volte cercato di convincere il figlio a uscire e provare a riaprire la porta, ma inutilmente. Sfondarla avrebbe potuto mettere a rischio il bambino. A quel punto l’unica possibilità era chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Prontamente, la squadra di stanza al distaccamento di via Macello ha raggiunto l’abitazione. In pochi istanti hanno forzato la serratura, consentendo alla mamma di raggiungere il bimbo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO