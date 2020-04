Rifiuti, raffica di abbandoni

CREMA (20 aprile 2020) - Sovente sono piccole quantità, ma poco importa: la piaga dei rifiuti abbandonati regna sovrana anche in epoca di pandemia. Anzi, forse le cose sono peggiorate, almeno in proporzione, proprio negli ultimi 40 giorni. Nonostante le limitazioni agli spostamenti – con la stragrande maggioranza dei cremaschi costretti a casa – non è venuta meno la cattiva abitudine di buttare immondizia dove capita. Se si considera il ridottissimo numero di persone che si muovo sul territorio l’indice di inciviltà pare addirittura aumentato. In città, soprattutto in periferia, diversi residenti hanno segnalato all’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli ripetuti e costanti episodi di abbandono di immondizia lungo percorsi pedonali o vicino ai cestini. In alcuni casi sembra quasi diventata una perdiocia abitudine: sacchi di indifferenziata e altri scarti vengono lasciati sempre lo stesso giorno della settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO