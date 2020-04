Addio al sindacalista Gabetta

CREMA (20 aprile 2020) - E’ scomparso l’altra sera Alessandro Gabetta, figura nota nel panorama politico cittadino. Disabile, era nato il 13 ottobre 1957 a Torrazza Coste, in provincia di Pavia, ed era stato ospite del Centro discinetici di Crema, prima di essere accolto da una famiglia alle Colombare di Moscazzano. E' stato responsabile dell’ufficio disabili della Cgil ed è stato iscritto per parecchi anni al Partito della Rifondazione Comunista. «Era una persona cocciuta, determinata, a volte insopportabile - lo ricorda l'ex compagno di partito Piergiuseppe Bettenzoli - ma sapeva ridere e sdrammatizzare i momenti di conflitto. A Crema, aveva trovato affetto, aiuto concreto e persone che per lui sono state un punto di riferimento». Gabetta era molto noto in città e lo si vedeva spesso in giro sulla sua carrozzina, spinta dall'assistente ad pesonam o da qualche amico.

